NZa: mogelijk onjuiste declaraties zelfstandige behandelcentra

De komende weken gaat de Nederlandse Zorgautoriteit bij een aantal zelfstandige behandelcentra (zbc’s) controleren of ze de zorg voor patiënten op een juiste manier in rekening brengen. 'Vanuit bij ons binnengekomen signalen en eigen onderzoek in declaratiedata vermoeden we dat een aantal zbc’s onjuiste zorgrekeningen verstuurt', zo laat de NZa maandag weten.

Merendeel wel goed

Hierdoor kan het voorkomen dat er meer kosten in rekening worden gebracht bij de patiënt dan eigenlijk is toegestaan. Bij het merendeel van de zbc’s lijkt het wel goed te gaan. 'Bij de zbc’s die we nu controleren kan het bijvoorbeeld gaan om situaties waarin meer zorg in rekening wordt gebracht dan is geleverd. Ook kan het zijn dat voor een behandeling meerdere rekeningen worden verstuurd, terwijl dit niet is toegestaan. Soms lijkt het erop dat onverzekerde zorg in rekening gebracht wordt als verzekerde zorg', aldus de NZa.

Controles

De komende weken voert de NZa een aantal controles uit bij deze zbc’s om te onderzoeken of de vermoedens juist zijn. Ook gaat de NZa in gesprek met een aantal zbc’s waarbij het vermoeden is dat er sprake is van registratiefouten die geen grote financiële gevolgen hebben gehad.

Gevolgen voor patiënt

Patiënten moeten kunnen vertrouwen op een juiste zorgnota. Zo hebben ze inzicht in hun zorgkosten en betalen zij niet onnodig veel. Als de nota niet klopt, kan dit direct financiële gevolgen hebben. Patiënten moeten dan de te hoge rekening soms zelf betalen. Bij verzekerde zorg gaat deze eerst ten koste van het eigen risico. Als zorgaanbieders ten onrechte te hoge zorgkosten in rekening brengen die worden vergoed door zorgverzekeraars, leidt dit uiteindelijk tot een stijging van de zorgpremies voor iedereen.

Zelfstandig behandelcentrum

Zelfstandige behandelcentra bieden vaak een beperkt aantal medisch specialistische behandelingen aan die ook in ziekenhuizen worden aangeboden. De grootte van zbc’s varieert sterk. Soms is er slechts één medisch specialist werkzaam. Er zijn ook zbc’s die een breed aantal specialismen aanbieden. Er wordt zowel zorg uit de basisverzekering aangeboden als onverzekerde zorg, zoals cosmetische chirurgie.