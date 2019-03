Inspectie roept vervuilde bloeddrukmedicijnen terug

Verontreinigingen

De fabrikanten besloten hiertoe in overleg met de IGJ en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). In andere Europese landen is ook een terugroepactie in gang gezet. Eerder zijn er al verontreinigingen met NDEA en NDMA gevonden in bepaalde partijen valsartan en irbesartan voor de Nederlandse markt.

NMBA

Het is voor het eerst dat de stof NMBA gevonden is in sartanen. NMBA behoort tot de chemische groep van nitrosaminen en is vergelijkbaar met NDEA en NDMA. NDEA en NDMA zijn geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend. De hoeveelheden NMBA die in Losartan zijn gevonden, zijn gering. De kans dat een patiënt daadwerkelijk kanker krijgt bij gebruik van de verontreinigde medicijnen is erg klein.

Apotheker

Het gaat om een terugroepactie op patiëntniveau. Patiënten die losartan uit de betreffende partijen gebruiken kunnen hun medicijnen omruilen bij hun apotheek. Alle betreffende gebruikers worden hierover benaderd door hun apotheker. Die zal patiënten verder informeren. De betrokken beroepsgroepen en patiëntenverenigingen zijn over de omruilactie geïnformeerd.

Vragen bij patiënten

Het is goed voor te stellen dat mensen die deze middelen gebruiken vragen hebben. Zij kunnen contact opnemen met hun apotheek of hun behandelend arts. Advies is vooral om niet zelf te stoppen met de medicijnen. Voor vragen waarmee ze niet terecht kunnen bij hun apotheek of behandelend arts, kunnen patiënten contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg.