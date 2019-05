Injecteerbare 'chemo-gel' mogelijk alternatief bij buikvlieskanker

Hydrogel

'Hoogleraar Patricia Dankers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), die aan de basis stond van de hydrogel, gaat deze nu testen in een vier jaar durende preklinische studie, samen met onderzoekers van Maastricht UMC+ en Catharina Ziekenhuis. KWF kankerbestrijding steunt het onderzoek met bijna € 600.000', aldus het Maastricht UMC+.

Vloeibaar bij injectie, daarna gelvormig

De ontwikkelde hydrogel is zo geprogrammeerd dat hij vloeibaar is bij injectie, maar na vrijgave in het lichaam verstevigt. De gel is geladen met een veel gebruikt antikankermedicijn (beter bekend als chemo), die over een periode van dagen of zelfs weken vrijkomt. Dankers: 'Deze nieuwe behandeling combineert het voordeel van lokale chemotherapie met een niet-ingrijpende manier van langdurige toediening. Patiënten die niet in aanmerking komen voor de huidige vormen van behandeling, kunnen daardoor waarschijnlijk wel een behandeling krijgen met deze techniek.'

Zware huidige behandeling

Buikvlieskanker, ook wel peritoneale kanker genoemd, ontstaat voornamelijk door uitzaaiingen van darmkanker. Buikvlieskanker is één van de dodelijkste kankertypes. Zonder behandeling is de verwachte overleving ongeveer 6 tot 12 maanden. 1 op de 8 patiënten met darmkanker krijgt uitzaaiingen in de buikholte. Op dit moment is de enige kansrijke behandeling een operatie waarbij de uitzaaiingen chirurgisch worden verwijderd, gecombineerd met een spoeling van lokale chemotherapie.

Buikholte spoelen

Bij deze lokale behandeling wordt de buikholte 90 minuten gespoeld met chemo (zogenaamde Hypertherme Intra Peritoneale Chemotherapie ofwel HIPEC). Ignace de Hingh van het Catharina Ziekenhuis: 'Deze spoeling is beperkt effectief vanwege de korte duur. Daarnaast komt een grote groep patiënten (1 op de 4) niet in aanmerking voor deze behandeling, omdat zij onvoldoende fit wordt geacht om deze zware behandeling te ondergaan. Het effect weegt dan onvoldoende op tegen de belasting voor de patiënt.'

Tumorcellen oplichten

De preklinische rattenstudie die het consortium nu gaat uitvoeren bestaat uit een reeks experimenten om de veiligheid en werking van het middel te onderzoeken. 'Hiervoor gebruiken we tumorcellen die we zichtbaar maken door ze op te laten lichten. Een speciale camera kan zo uitwendig en op basis van de intensiteit van het licht nagaan hoeveel tumorcellen er in de buik aanwezig zijn en dus hoe succesvol de behandeling is', aldus Nicole Bouvy van Maastricht UMC+.

Preklinische studie

Zo moeten de tests onder meer uitwijzen of de combinatie van de gel met het antikankermiddel veilig is, of de gel net zo goed of misschien wel beter werkt dan de spoeling en of de gel nog steeds succesvol is na de chirurgische ingreep. De uitgebreide laboratoriumstudie is inmiddels afgerond en laat veelbelovende resultaten zien. Als ook de preklinische studie succesvol blijkt, zijn de onderzoekers weer een stap dichter bij de klinische toepassing voor patiënten.

Consortium

Een onderzoeksbeurs van het KWF is toegekend aan een consortium van Maastricht UMC+, Catharina Ziekenhuis en de TU Eindhoven voor de ontwikkeling van een nieuwe strategie ter verbetering van intraperitoneale chemotherapie voor patiënten met peritoneale kanker. Binnen dit consortium bundelen professor Nicole Bouvy (UMC), professor Ignace de Hingh (Catharina Ziekenhuis) en professor Patricia Dankers (TU/e) hun krachten om preklinische validatie van een innovatieve supramoleculaire hydrogel te starten die continue lokale intraperitoneale chemotherapie mogelijk maakt.