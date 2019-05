Jeugdinstelling Lievenshove in Oosterhout per direct gesloten

Jeugdinstelling Juzt, aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedhulp bij complexe problemen, sluit per direct de locatie Lievenshove in Oosterhout. Dit heeft Jutzt bekendgemaakt.

Jongeren verhuisd naar andere locaties

'Al enige tijd is bekend dat Juzt van plan is locatie Lievenshove te sluiten. Nu is dat moment aangebroken. De laatste 14 jongeren zijn enkele kilometers verderop ondergebracht in Teteringen of verhuisd naar verschillende JeugdzorgPlus instellingen', aldus Juzt.

Verouderde terrein

De reden voor de sluiting van Lievenshove is het verouderde terrein en zorgen met betrekking tot veiligheid in en om de locatie. De verhuizing is vanaf oktober 2018 gefaseerd in gang gezet. In samenwerking met o.a. diverse gemeenten is gewerkt aan een verantwoorde afbouw van de locatie.

Inspectie

Naar aanleiding van signalen van ouders heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onderzoek uitgevoerd naar de situatie op het Lievenshove terrein. Ondanks alle extra inspanningen om de veiligheid en kwaliteit te borgen voor de laatste jongeren, kreeg de locatie een formele aanwijzing. Dit onderstreept het eerdere besluit om deze locatie te sluiten.