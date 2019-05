Nieuwe PET/CT-scan corrigeert bewegingen patiënt

Het Maastricht UMC+ beschikt sinds enige tijd over een digitale PET/CT-scan, een van de eerste van dit type in Nederland. Dit heeft het Maastricht UMC+ bekendgemaakt.

Betere kwaliteit

De nieuwe PET/CT-scan onderscheidt zich van zijn voorgangers in die zin dat het gedeelte van het lichaam dat in één keer gescand kan worden, bijvoorbeeld een orgaan, groter is. Dat levert een betere kwaliteit op, waardoor kleine afwijkingen, zoals uitzaaiingen van tumoren en kleine infectiehaarden, beter te zien zijn. Bovendien duren de scans korter, hetgeen voor de patiënt natuurlijk prettiger is.

Nucleair beeldvormend

Een PET-scan (positron emissie tomografie) is een vorm van nucleair beeldvormend onderzoek en wordt veelal ingezet om kanker en infecties op te sporen. Bij een PET-scan wordt van tevoren een kleine hoeveelheid radioactief suiker in het bloed gespoten. Deze radioactieve suiker concentreert zich vervolgens op de plekken waar de kankercellen of de infectie zitten. De radioactiviteit is terug te zien op de beelden die de scan maakt.

Röntgenstralen

Een CT-scan (CT staat voor computertomografie) werkt met röntgenstralen. Maar anders dan bij het reguliere röntgenapparaat maakt de CT-scanner dwarsdoorsneden van het lichaam, waardoor de arts als het ware plakjes van het lichaam kan zien. Als alle gefotografeerde plakjes achter elkaar worden gelegd, ontstaat een driedimensionaal beeld van - een deel van - het lichaam. In een PET/CT-scan zijn beide technieken gecombineerd.

Bewegingscorrectie ademhaling

De nieuwe, digitale PET/CT-scan van het Maastricht UMC+ is sinds december in gebruik en de eerste ervaringen zijn zonder meer positief. De scan wordt ingezet bij verschillende patiëntencategorieën: voor oncologische, orthopedische en neurologische patiënten, maar ook voor het opsporen van infecties. Het CT-gedeelte van de nieuwe PET/CT-scan levert een hele hoge kwaliteit. Bovendien corrigeert de software van de nieuwe PET/CT-scan voor ademhalingsbewegingen van de patiënt, waardoor de beelden scherper zijn dan bij een reguliere PET/CT. Het nieuwe scan-apparaat werkt ook sneller dan zijn voorgangers: een scan van het hele lichaam kan met de digitale PET/CT-scan in vijftien minuten gemaakt zijn.

Facelift

De subafdeling Nucleaire Geneeskunde van het Maastricht UMC+ heeft een facelift gekregen in verband met de laatste aanwinst. De ruimte waar de nieuwe PET/CT-scan staat en de aangrenzende ruimtes zijn heringericht en maximaal patiëntvriendelijk gemaakt. Rust is daarbij het sleutelwoord.

Radioactieve suiker

Als patiënten de voor de PET-scan noodzakelijke radioactieve suiker ingespoten hebben gekregen, moeten ze drie kwartier stil blijven liggen zodat het via het bloed overal in het lichaam zijn weg vindt. De drie wachtruimtes die daarvoor bestemd zijn, hebben een rustgevende wandbekleding gekregen. Tijdens de scan kunnen patiënten – indien gewenst – naar een muziekje luisteren. Aan de binnenkant van het scanapparaat zijn mooie beelden zichtbaar, zodat patiënten ook visueel afgeleid worden.