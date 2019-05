Besmettelijke mazelen vastgesteld bij jong kindje in Leiden

In Leiden is bij een jong kindje afgelopen woensdag mazelen vastgesteld. 'Het kindje is voor de zekerheid opgenomen in het ziekenhuis', zo heeft de GGD Hollands Midden laten weten.

Kinderdagverblijf

'Het kindje is in de tijd dat het besmettelijk was naar een kinderdagverblijf in Leiden geweest. Mazelen is zeer besmettelijk. GGD Hollands Midden doet dan ook bron- en contactonderzoek om verspreiding te voorkomen', aldus de GGD. In principe zijn kinderen vanaf 14 maanden via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen mazelen waardoor ze niet ziek kunnen worden maar dit kindje is nog geen 14 maanden en dus nog niet gevaccineerd.

20 besmettingen met mazelen

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er in Nederland twintig patiënten met mazelen gemeld bij het RIVM. Dit is meer dan in voorgaande jaren. In dezelfde periode in de jaren 2015 tot en met 2018 werden namelijk maximaal twee mazelenpatiënten gemeld. De meeste patiënten die tot nu toe - in 2019 - gemeld werden, zijn in het buitenland besmet geraakt. Het vermoeden bestaat dat dit ook hier het geval is, maar dit wordt nog uitgezocht.

Symptomen

Mazelen begint plotseling met koorts, algemene malaise, hangerigheid, verkoudheid en hoesten. Deze verschijnselen verdwijnen vrij snel. Na twee tot drie dagen ontstaat opnieuw koorts, nu hoger. Enkele dagen tot een week daarna ontstaat een huiduitslag. Die begint achter de oren en verspreidt zich over het hele lichaam. Na een paar dagen wordt de huiduitslag minder en daalt de koorts.

Huisarts bellen

Als blootgestelde mensen klachten krijgen wordt hen geadviseerd niet naar de huisarts te gaan, maar telefonisch contact op te nemen met de huisarts en aan te geven dat er contact is geweest met een mazelenpatiënt. Dit om te voorkomen dat andere mensen in bijvoorbeeld de wachtkamer van de huisarts besmet worden.