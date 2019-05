Piek hooikoortsseizoen komt eraan, lees hier de tips

Voor mensen die allergisch zijn voor graspollen breekt een zware periode aan. Volgens de verwachting van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Weeronline en Wageningen University begint rond 25 mei 2019 de piekperiode van het graspollenseizoen. 'Tot eind juni is de kans op hooikoortsklachten zeer groot. Daarna neemt de overlast langzaam af, maar tot ver in de zomer zijn er bloeiende grassen', zo laat het LUMC maandag weten.

Hogere temperatuur, meer pollen

Na een koude eerste helft van mei ligt de temperatuur vanaf dit weekend rond of boven de normale waarden van 17 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Het grootste deel van de tijd is het droog en daardoor loopt de concentratie graspollen in de lucht sterk op.

Groeizaam weer

Zo nu en dan valt er een bui en daarmee is het groeizaam weer. Daar waar de bodem vochtig is kan het gras goed groeien en bloeien. Op plaatsen waar al lange tijd geen neerslag is gevallen en het ook komende tijd droog blijft wordt de bloei van het gras geremd. Gras wortelt ondiep en kan snel last krijgen van droogte.

Grote kans op hooikoortsklachten in juni

De piekperiode van het graspollenseizoen begint waarschijnlijk rond 25 mei en duurt tot en met eind juni. De hoogste concentratie graspollen wordt eind mei, begin juni verwacht. Er bloeien ook enkele kruiden, zoals zuring en weegbree. Het pollen van deze planten is licht tot matig allergeen en veroorzaakt bij minder mensen klachten.

Graspollenallergie

Zo’n 70 procent van de naar schatting drie miljoen hooikoortspatiënten blijkt gevoelig te zijn voor graspollen. Mensen met een graspollenallergie doen er goed aan om hun medicatie de komende weken af te stemmen op erg ongunstige condities. De kans op klachten als jeukogen, niesbuien, snotteren en hoesten is groot.

Tot dusver relatief weinig graspollen in de lucht

Uit metingen van het LUMC blijkt dat de concentratie graspollen in de lucht de afgelopen weken nog relatief laag was. Sinds halverwege april kwamen enkele graspollen in de lucht voor, maar van een toename was nog geen sprake. Het koude weer temperde de bloei van de grassen. Nu het warmer wordt zal de concentratie pollen in de lucht wel snel toenemen.

Tips tegen hooikoorts

-Gebruik op tijd (preventief) je hooikoortsmedicijnen.

-Douchen voor je naar bed gaat, om pollen uit je haar te wassen en je kussen schoon te houden.

-Was je kleding regelmatig.

-Houd ramen en deuren gesloten (ook handig om je huis koel te houden op warme dagen) of gebruik pollenwerende horren.

-Gebruik een zonnebril. Hierdoor komt het stuifmeel minder makkelijk in je ogen.

-Vermijd lichamelijk inspannende activiteiten in de buitenlucht.