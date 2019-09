Internationaal onderzoek naar schouderbreuken

Drie Utrechtse ziekenhuizen starten nog dit jaar een internationaal onderzoek naar de beste behandeling bij schouderbreuken. Het onderzoek is samen met ziekenhuizen in Luzern en Chur (Zwitserland) opgezet. Over twee jaar weten we dan veel beter welke behandeling bij welk type schouderbreuk het beste resultaat oplevert.

Initiatiefnemers Mark van Heijl (UMCU en Diakonessenhuis), Marijn Houwert (UMC Utrecht), en Detlef van der Velde (St. Antonius Ziekenhuis) krijgen dagelijks patiënten met een schouderbreuk. Alleen al in de drie Utrechtse ziekenhuizen gaat het om honderden patiënten per jaar.

Volgens traumachirurg Van Heijl werden tot ongeveer vijf jaar geleden de meeste van deze patiënten standaard geopereerd. “Toen verscheen er een studie waarin stond dat dat niet nodig zou zijn en zijn we er in Nederland massaal van afgestapt. Je kunt echter wel vraagtekens bij die studie plaatsen. In Zwitserland wordt bijvoorbeeld nog steeds standaard geopereerd. Met ook goede resultaten.”

Ervaren team

Samen met de Zwitsers willen de Utrechtse traumachirurgen uitzoeken wat nu echt de beste therapie is. Over ongeveer de helft van de patiënten is geen discussie: voor een deel van hen is opereren de beste optie, anderen worden behandeld met pijnstillers, rust en fysiotherapie.

Het gaat volgens Van Heijl juist om die ongeveer 50 procent waar Nederlandse en Zwitserse artsen verschillend over denken. Die krijgen straks nog steeds de behandeling die in Nederland en Zwitserland gangbaar is, maar worden door een ervaren team van Nederlandse en Zwitsers specialisten besproken en gevolgd. Na twee jaar moet dan duidelijk zijn wanneer welke behandeling het beste resultaat oplevert.

Regionale samenwerking

De drie Utrechtse ziekenhuizen werken de laatste jaren steeds vaker samen op het gebied van onderzoek. Dan gaat het zowel om zelf geïnitieerde onderzoeken als het gezamenlijk aansluiten bij initiatieven van anderen. Hierdoor wordt in de regio bovengemiddeld en goed onderzoek gedaan, wat leidt tot betere behandelmethoden.