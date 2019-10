Twents ziekenhuis stelt patiëntenstop in voor Zilveren Kruis verzekerden

Januari 2020

De patiëntenstop gaat maandag 14 oktober 'tot grote spijt' in. Pas in januari 2020 is dat weer mogelijk. Die afspraak hebben Zilveren Kruis en ZGT met elkaar moeten maken', aldus ZGT.

Financieel plafond bereikt

Er hebben zich in 2019 meer patiënten tot ZGT gewend dan beide partijen in het begin van het jaar hadden ingeschat. Voor nieuwe patiënten die bij Zilveren Kruis zijn verzekerd, zoekt Zilveren Kruis daarom vanaf 14 oktober een ander geschikt ziekenhuis waar zij de benodigde zorg kunnen ontvangen. Voor een aantal patiëntengroepen geldt deze patiëntenstop niet. Zoals patiënten die met spoed zorg nodig hebben. Zij kunnen gewoon in ZGT terecht. Dat geldt ook voor verzekerden van Zilveren Kruis die al onder behandeling zijn bij ZGT.

Geen vergoeding

Ieder jaar maakt ZGT met zorgverzekeraars afspraken over hoeveel zorg er wordt verwacht en welke vergoeding daarvoor nodig is. Soms melden meer patiënten met een bepaalde verzekeringspolis zich bij het ziekenhuis - dan vooraf - was ingeschat. Zoals nu het geval is voor Zilveren Kruis-verzekerden. Voor het ziekenhuis betekent dit dat ZGT voor de zorg aan deze nieuwe patiënten geen vergoeding meer ontvangt van Zilveren Kruis.

Bemiddelen naar andere ziekenhuizen

Zilveren Kruis en ZGT hebben met elkaar besloten dat Zilveren Kruis nieuwe patiënten voor planbare zorg tot eind 2019 bemiddelt naar andere ziekenhuizen. Beide partijen betreuren het dat de patiënt hierdoor dit jaar niet altijd in het ziekenhuis van eerste voorkeur kan worden behandeld. OCON is een zelfstandige kliniek binnen ZGT. Deze situatie geldt niet voor hun patiënten.