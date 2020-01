RIVM: Kans dat nieuw coronavirus ook in Nederland opduikt

Het is mogelijk dat het nieuwe coronavirus ook in Nederland kan opduiken. Dit meldt het RIVM woensdagmiddag.

Wuhan in China

'Net zoals in andere landen kan er ook iemand vanuit China naar Nederland komen en hier ziek worden. De kans daarop is vooralsnog klein', aldus het RIVM. Tot nu toe lijkt het virus niet zo heel besmettelijk. Verder komen de meeste zieken voor in Wuhan in China. Tussen Nederland en Wuhan is relatief weinig reisverkeer.

Honderden patiënten in China met nieuw coronavirus

De Chinese gezondheidsautoriteiten geven aan dat er inmiddels honderden patiënten zijn in China. Ook zijn er enkele mensen overleden als gevolg van het virus. De meeste patiënten komen uit Wuhan of zijn in Wuhan geweest. Ook in andere landen, zoals Thailand, Japan en de Verenigde Staten, is het nieuwe coronavirus gevonden bij enkele reizigers die allemaal kort daarvoor in Wuhan waren geweest. Officiële cijfers over het aantal patiënten worden bijgehouden door ECDC en WHO.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

De ziekte lijkt, met wat er nu bekend is, niet zo heel besmettelijk. In China zijn niet heel veel familieleden van patiënten ziek geworden. Daarom lijkt het er op dat de ziekte niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar is. De WHO houdt dit goed in de gaten, omdat het mogelijk is dat het virus zich aanpast. Daarom zijn landen heel alert.

Voorbereiding

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder zijn bij het RIVM en het Erasmus MC Erasmus University Medical Center testen beschikbaar waarmee vastgesteld kan worden of iemand het virus heeft. Ook zijn er natuurlijk protocollen waarin staat beschreven hoe een patiënt met klachten opgevangen moet worden.

Reizigers

De WHO heeft aangegeven dat er vooralsnog geen aanvullende maatregelen voor reizigers naar China nodig zijn. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen.