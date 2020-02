Nederland heeft te maken met een griepepidemie

Influenzavirus

Bij ongeveer 40 procent van de monsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten werd het influenzavirus gevonden. Dit blijkt uit de gegevens van de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Zeer snel oplopende koorts

Typisch voor ‘echte’ griep (influenza) is dat je koorts krijgt die zeer plotseling oploopt naar 39 graden of hoger. Naast het griepvirus (influenzavirus) kunnen andere luchtwegvirussen voor griepachtige verschijnselen zorgen, zoals het rhinovirus, het RS-virus en het enterovirus. Deze virussen zorgen vaak voor klachten als een loopneus, keelpijn, hoofdpijn, hoesten en soms koorts. Vaak zijn de klachten milder dan bij griep.

Criteria griepepidemie

We spreken over een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op 100.000 mensen bij de huisarts komen met griepachtige verschijnselen en minstens 10 procent van deze mensen het influenzavirus heeft. Om dit te kunnen vaststellen maakt het Nivel gebruik van gegevens die de zogeheten Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn aanleveren. Dit zijn veertig huisartsenpraktijken, verspreid over het land, die meldenhoeveel patiënten met griepachtige verschijnselen zij zien in hun praktijk. Ook nemen zij monsters af van deze patiënten om te bekijken of zij besmet zijn met het influenzavirus.

Duur griepepidemie: gemiddeld dertien weken

Meestal begint een griepepidemie in december of januari. In de afgelopen tien jaar duurden de epidemieën gemiddeld dertien weken. Vorig jaar duurde de griepepidemie met veertien weken één week langer dan gemiddeld.

Griep voorkomen

Tijdens een griepepidemie kun je bijna niet voorkomen dat je in contact komt met virussen die griepachtige klachten veroorzaken. Om te voorkomen dat anderen ziek worden, kun je er wel voor zorgen dat deze virussen zich minder snel verspreiden. Was vaak je handen en nies bijvoorbeeld in een papieren zakdoek (en gooi deze weg na gebruik) of in de plooi van je elleboog. Daarnaast kun je je laten vaccineren tegen griep. Van griep kun je erg ziek worden, maar meestal gaat het vanzelf over.