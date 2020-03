Medewerker Zeeuws Adrz ziekenhuis besmet met coronavirus

Maandag 9 maart 2020 is een medewerker van het Adrz ziekenhuis positief getest op het coronavirus (COVID-19). 'De medewerker is volgens de hiervoor geldende protocollen opgevangen en is in thuisisolatie. Adrz medewerkers die in contact zijn gekomen met de medewerker zijn direct op de hoogte gesteld en waar nodig zijn ook maatregelen genomen', zo meldt het ziekenhuis maandag.

Contactonderzoek door GGD

Daarna is een extern contactonderzoek in gang gezet door de GGD. De situatie is onder controle. Dat betekent dat afspraken op de polikliniek in het ziekenhuis gewoon doorgaan. Helaas kunnen niet alle afspraken voor operaties doorgaan. Als een afspraak niet doorgaat dan informeert het ziekenhuis de patiënt hierover.

Bezoek aan het ziekenhuis

Het ziekenhuis vraagt aan mensen die een afspraak in het ziekenhuis hebben en:

uit een risicogebied en gezondheidsklachten hebben als verkoudheid, hoesten of koorts contact op te nemen met de huisarts voordat ze het ziekenhuis bezoeken. Het ziekenhuis vraagt bezoekers die gezondheidsklachten hebben als verkoudheid, hoesten of koorts het ziekenhuis te vermijden.

Aandacht voor extra hygiëne

Daarnaast vraagt het ziekenhuis extra aandacht te hebben voor een goede hygiëne. Overal in het ziekenhuis hangen posters om mensen te wijzen op een goede handhygiëne: handen wassen en desinfecteren en hoestdiscipline: hoest in de elleboogplooi of houd bij hoesten en/of niezen een papieren zakdoek of tissue voor de mond.