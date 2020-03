Huidfonds: 'Jij bent aan zet'

In Nederland heeft 1 op de 40 mensen psoriasis. Psoriasis is een auto-immuunaandoening die zich uit in de huid. De aandoening heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Zowel op fysiek vlak als sociaal en emotioneel. Om deze kwaliteit van leven gemakkelijker bespreekbaar te maken, start het Huidfonds de campagne ‘Eigen regie. Jij bent aan zet’. In deze campagne worden mensen met psoriasis gestimuleerd eigen regie te nemen tijdens hun behandeling met behulp van een aantal concrete tips en adviezen.

In ‘Eigen regie. Jij bent aan zet’ zijn mensen met psoriasis en artritis psoriatica in beeld gebracht. In een videoreeks vertellen zij over hun ervaringen met de behandeling van psoriasis en hoe zij hier meer regie over hebben genomen. Zo vertelt John, die al sinds zijn 17de psoriasis heeft: “Het nemen van eigen regie geeft mij het gevoel dat ik een stem heb en dat ik gehoord word. Ik merkte dat ik deelgenoot werd van het gesprek over mijn aandoening en dat, hoe beter ik mezelf voorbereid, ik iets in te brengen heb.” Dermatoloog Marc Nahuys vertelt in de campagne: “In een behandeling heb je aan de ene kant een expert als het gaat om de ervaringen en aan de andere kant zit een expert op het gebied van de behandeling en je moet met z’n tweeën een plan maken."

De campagne is onderdeel van het project ‘Focus op mij, niet op mijn huid’ van het Huidfonds. De doelstelling van het project is de kwaliteit van leven voor mensen met psoriasis te verbeteren. Uit onderzoek van het Huidfonds met focusgroepen, bleek dat mensen met psoriasis meer aandacht willen voor de psychosociale kant van hun aandoening. Jantine van ’t Klooster, directeur-bestuurder Huidfonds: “Psoriasis heeft een enorme impact op het dagelijkse leven, daarom is het belangrijk dat er tools beschikbaar zijn waarmee mensen met psoriasis de kwaliteit van leven bespreekbaar kunnen maken.”

In de campagne worden praktische adviezen gegeven, zoals ervoor zorgen dat je goed weet wat je wilt in een behandeling en dit te bespreken met de behandelaar. Verder wordt aangeraden om na te gaan wat past bij jou als persoon en deze verwachtingen te delen met je behandelaar. Het laatste advies is om een behandelaar te zoeken die bij je past en om de tijd te nemen de verschillende opties voor een behandeling te overwegen.

Eigen regie nemen heeft de deelnemers van de campagne veel opgeleverd. Zo vertelt Ilse: “Ik kies bewust voor een behandeling. Daardoor kan ik mij er ook veel beter aan houden.” Marjolein vertelt: “Het voelt alsof je samen de behandeling aangaat, in plaats van ik alleen.”

Het Huidfonds hoopt met deze campagne zoveel mogelijk mensen met psoriasis te bereiken. De komende weken worden de video’s gedeeld op de website en de social media van het Huidfonds.