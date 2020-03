Coronavirus verspreidt zich niet vanzelf, U bent de verspreider!

We zijn er nog lang niet als het gaat om het bedwingen van de verspreiding van het coronavirus. Elke dag komen er nog steeds honderden besmette personen bij zo bleek ook maandag weer tijdens de dagelijkse update van het RIVM die wist te melden dat er maar 'liefst' nog eens 545 besmette personen bij zijn gekomen waardoor het totaal inmiddels al op 4.749 staat. Om over het inmiddels totaal aantal doden van 213 nog maar te zwijgen.

De mens is van huis uit een sociaal 'dier' en men zoekt elkaar normaal maar al te graag op. Maar op dit moment is het leven wereldwijd niet 'normaal' meer te noemen. Dus zullen we tegen onze aard in de knop bij onszelf om moeten zetten willen we een halt toeroepen aan de steeds verdere verspreiding van het dodelijk virus. Doe je het niet voor jezelf dan doe je het voor je kwetsbare medemens.

Zo min mogelijk naar buiten en afstand houden

Dat betekent in de meest letterlijke zin zo min mogelijk naar buiten. En alleen naar buiten voor werk, boodschappen of een frisse neus. In alle gevallen blijft het dan enorm belangrijk om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden maar liever meer. Alleen op deze manier heeft het virus minder kans om van de ene persoon op de andere 'over te springen'.

Nies en hoest in de elleboog

Belangrijk daarbij blijft natuurlijk ook nog steeds om alleen te niezen en hoesten in de elleboog. En regelmatig je handen te wassen om besmetting zo min mogelijk de kans te geven. We kunnen op dit moment dus even niet letterlijk 'samen zijn' maar we kunnen er wel 'samen' voor zorgen dat de verspreiding van het virus zo veel mogelijk wordt beperkt.