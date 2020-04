Corona-update: 1.224 nieuwe besmettingen en 115 overleden

In Nederland zijn inmiddels 17.851 besmet (geweest) met het coronavirus. Dit aantal ligt in werkelijkheid hoger omdat niet iedereen zich meldt met klachten. Bij 253 nieuwe patiënten waren de klachten dermate dat zij moesten worden opgenomen in een ziekenhuis. In totaal zijn 6.875 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Met 115 nieuwe meldingen van personen die als gevolg van het virus zijn overleden, komt het totaal op 1.766. Er is volgens het RIVM een dat vertraging tussen de dag van overlijden en de dat dat het overlijden gerapporteerd wordt.