RIVM: 132 doden, 189 nieuwe ziekenhuisopnames en 1.316 positieve testen

Zaterdag zijn er 189 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld bij het RIVM. 'Er zijn 132 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden', zo meldt het RIVM zaterdag. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.