Aantal dagelijkse sterfgevallen blijft dalen, aantal besmettingen gestegen

Aangevuld

'Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld', aldus het RIVM zondag.

Totaal 25.587 besmettingen gemeld

Tot nu toe zijn er 25.587 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Sinds enkele dagen kunnen ook zorgmedewerkers die buiten het ziekenhuis werken getest worden als zij klachten hebben. De eerste effecten daarvan lijken zichtbaar in de meldingen, omdat 453 (39%) van de 1.174 nieuwe meldingen zorgmedewerkers betreft.

Positief geteste personen 25.587 (+1.174)

Ziekenhuisopnames 8.582 (+196)

Overleden personen 2.737 (+94)