Aantal overleden personen 86, besmettingen met 964 toegenomen

Niet allemaal in afgelopen 24 uur

Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Totaal aantal bevestigde COVID-19 patiënten

'Tot nu toe zijn er in totaal 26.551 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM', aldus het RIVM. De cijfers van de afgelopen dagen lijken de voorzichtige daling, die eind vorige week begon, nog steeds verder te volgen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames ten opzichte van 24 uur geleden is met 147 toegenomen. Ook hier lijkt de voorzichtige daling voort te zetten. Het totaal aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen, of opgenomen geweest, bedraagt 8.729.