+122 doden, +210 ziekenhuisopnames en +868 besmettingen

Samenvatting

Tot en met 14 april 10.00 uur zijn er in Nederland in totaal 27.419 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 62 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 8.939 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 2.945 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 81 jaar of ouder.

Totaal aantal besmettingen: 27.419

Tot nu toe zijn er 27.419 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Ten opzichte van gisteren zijn er 868 gevallen bijgekomen', aldus het RIVM

Meer getest sinds 6 april

Er wordt sinds 6 april meer getest. De uitbreiding van het testen is bedoeld voor patiënten met een hoog risico op ernstig verloop van een coronavirusinfectie en zorgmedewerkers ook buiten het ziekenhuis. Zoals huisartsen, verpleeghuismedewerkers, medewerkers gehandicaptenzorg en thuiszorgmedewerkers die klachten hebben.

Juist zorgmedewerkers meer getest

Voor 28% van de bij het RIVM gemelde bevestigde COVID-19 patiënten is bekend dat zij in de zorg werken. Het relatief grote aandeel van zorgmedewerkers onder de patiënten met COVID-19 wordt verklaard doordat het testbeleid voor een deel gericht is op deze beroepsgroep.

Man-vrouw verdeling

De leeftijdsverdeling en de man-vrouw verdeling van zorgmedewerkers is anders dan die van overige COVID-19 patiënten. Van alle gemelde zorgmedewerkers met COVID-19 is de helft 44 jaar of jonger en is 81% vrouw. Van de overige patiënten is de helft 72 jaar of ouder en is 48% vrouw.