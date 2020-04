+189 doden, +188 opnames en +734 besmettingen

Paasweekend

'Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Dit zien we ook na dit paasweekend vooral bij het aantal overleden personen.', aldus het RIVM.

Totaal aantal bevestigde COVID-19 patiënten

Ten opzichte van de cijfers van dinsdag zijn er 734 nieuwe coronapatiënten bijgekomen. Hiermee komt het totaal aantal bevestigde COVID-19 patiënten op 28.153.

Totaal aantal overleden personen

Ten opzichte van de cijfers van dinsdag zijn er 189 personen komen te overlijden. Hiermee komt het totaal aantal overleden personen op 3.134.

Totaal aantal ziekenhuisopnames

Ten opzichte van de cijfers van dinsdag zijn er 188 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Hiermee komt het totaal aantal op 9.127.