Huisartsen hebben behoefte aan meer scholing om voedingsadvies te kunnen geven

Advisering bij voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen behoort tot het domein van huisartsen. Voedingsadvies wordt gegeven om te voorkomen dat mensen ziek worden, maar is ook onderdeel van de behandeling van mensen die ziek zijn, om de gezondheid te verbeteren en klachten te verminderen.

Veel huisartsen ervaren barrières bij het geven van voedingsadvies

Gebrek aan tijd en financiering zijn bekende barrières in het bespreken van voeding. Opmerkelijker is dat een groot deel van de huisartsen ook andere barrières ervaart. Gebrek aan kennis is een veelgenoemde barrière, evenals gebrek aan communicatieve handvatten. Huisartsen geven aan dat ze het lastig vinden om patiënten te stimuleren en vinden patiënten niet altijd gemotiveerd om hun voedingspatroon aan te passen.

Helft huisartsen heeft behoefte aan meer nascholing over voeding

De helft van de huisartsen geeft aan behoefte te hebben aan (meer) nascholing op het gebied van voeding, met name voor henzelf maar ook voor hun praktijkondersteuners. Huisartsen geven aan interesse te hebben in online scholing. In de scholing zou meer aandacht besteed kunnen worden aan het geven van doelgroepgerichte adviezen en het geven van informatie over veranderende trends op het gebied van voeding. Het Voedingscentrum zou de huisartsen hierbij kunnen helpen.

Over het onderzoek

In januari 2020 heeft het Nivel een online vragenlijst verstuurd naar 2000 huisartspraktijken verspreid over Nederland. De vragenlijst is gesloten toen het doel bereikt was: een respons van 100. De 100 huisartsen waren qua geslacht en leeftijd representatief voor alle huisartsen in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Voedingscentrum.