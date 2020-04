Sanquin ondersteunt landelijke testen zorgverleners op COVID-19

Sanquin Diagnostiek en het Nationaal Screeningslaboratorium Sanquin (NSS), beide onderdeel van Sanquin Bloedvoorziening, staan met een maximale capaciteit van 3600 tests per dag klaar voor het testen van zorgverleners op een coronabesmetting. 'Dat gebeurt met de zogenaamde PCR-test op COVID-19. In deze test wordt de aanwezigheid van het coronavirus onderzocht', zo laat Sanquin donderdag weten.

Organiseren logistiek

'Zo schieten wij de landelijke behoefte aan uitbreiding van testcapaciteit te hulp. Feike Sijbesma, speciaal coronagezant en voorzitter van de taskforce om de testcapaciteit in Nederland uit te breiden, gaf op 23 april in een interview aan dat de landelijke uitbreiding is gerealiseerd', aldus Sanquin. Maar de grootste uitdaging nu ligt in het organiseren van de logistiek, om daar waar de meeste vraag is de testen met wattenstaafjes, ook wel swabs genoemd, af te nemen en die swabs dan naar de aangesloten labs te vervoeren.

Meer testen uitgevoerd

In de laboratoria van Sanquin zijn materialen en apparatuur beschikbaar gemaakt om tot 3600 testen per dag te kunnen uitvoeren. Deze testen zullen nu worden uitgevoerd op personeel dat werkzaam is in het brede werkveld van de zorg, en natuurlijk alle beroepsgroepen die later hiervoor worden aangewezen. Zo draagt Sanquin bij aan het nationaal noodplan om meer zorgmedewerkers te kunnen testen op een mogelijke coronabesmetting. Het gaat nu om bijvoorbeeld verpleegkundigen, ziekenhuis- en schoonmaakmedewerkers, ambulancemedewerkers, verloskundigen, huisartsen en personeel van verpleeghuizen. Bij klachten blijven zij nu vaak ongetest, en dat maakt onduidelijk of het verantwoord is weer te kunnen werken. Terwijl juist nu alle inzet van belang is.

Beschikbare capaciteit

Dankzij de inzet van Sanquins testapparatuur met hoge capaciteit, extra menskracht en de juiste database-koppelingen om uitslagen snel digitaal te communiceren, breidt in één keer de Nederlandse testcapaciteit op het COVID-19 virus fors uit. Niet alleen in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. Sanquins apparatuur en testprocessen zijn volledig ISOgekwalificeerd, dit testproces gevalideerd en voorzien van het CE keurmerk, waarmee zowel de gevoeligheid als de specificiteit van de testen van hoog niveau zijn. Het resultaat is dat nu meer mensen in de zorg snel en zeker weten of ze wel of niet besmet zijn, zodat er minder kans is om anderen te besmetten en zij hun zorgtaken kunnen blijven uitvoeren.

Zorg komt eerst

Sanquin staat klaar voor de eerste testen, die verder los staan van de bloedvoorziening in Nederland. De beschikbare testmaterialen en capaciteit worden ingezet voor het landelijk initiatief om de medische zorgverleners te ondersteunen. We willen graag ons steentje bijdragen. Het belangrijkst is dat zorgmedewerkers en patiënten een uitslag krijgen over een eventuele corona-infectie.

Donors

Donors worden echter niet door Sanquin getest op aanwezigheid van het coronavirus. We snappen heel goed dat het testen van donors veel gemoedsrust kan geven, maar de testen zijn niet bedoeld voor gezonde mensen die willen weten of ze een besmetting hebben. Als een donor gezondheidsklachten heeft, mag deze sowieso niet komen doneren. Het zou zonde zijn om PCR-tests op donors in te zetten van wie we weten dat ze gezond zijn.

Derde initiatief

Dit is Sanquins derde initiatief in de bestrijding van het coronavirus. Sanquin publiceerde eerder over de eigen onderzoeksactiviteiten naar corona-antistoffen in bloed. Dat betreft het onderzoek naar de groepsimmuniteit in de Nederlandse bevolking, en ondersteuning van onderzoek naar de inzetbaarheid van antistoffen uit het bloed van herstelde coronapatiënten.