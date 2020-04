Aantal doden door corona gestegen met 145 naar 4.711

Het aantal COVID-19 patiënten dat is overleden is met 145 gestegen naar 4.711. Dit heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag bekendgemaakt.

Ziekenhuisopnames gestegen naar 10.685

'Vandaag zijn er 76 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Daarmee komt het totaal aantal opgenomen patiënten op 10.685', aldus het RIVM. De gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Dit zien we ook na dit weekend met aansluitend Koningsdag vooral bij het aantal overlijdens.

Aantal bevestigde COVID-19 patiënten gestegen naar 38.802

Tot nu toe zijn er 38.802 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Actuele cijfers COVID-19: 29 april 2020

Positief geteste personen 38.802 (+386)

Ziekenhuisopnames 10.685 (+76)

Overleden personen 4.711 (+145)