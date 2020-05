RIVM meldt 52 nieuwe opnames en evenzoveel overleden personen

43.211 bevestigde COVID-19 patiënte

Tot nu toe zijn er 43.211 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Tot en met 13 mei 10.00 uur zijn er in Nederland in totaal 43.211 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 11.430 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en zijn er 5.562 patiënten overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.

Beleving coronacrisis

In de loop van de coronacrisis zijn mensen in Nederland zich meer zorgen gaan maken over hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun familie. Ook de informatiebehoefte van mensen veranderde in de loop van afgelopen maanden. Het vertrouwen in de informatie van het RIVM en de maatregelen van de Rijksoverheid is groot (80-85%). Dat blijkt uit de laatste tussenresultaten (week 28 april) van het vragenlijstonderzoek door het Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg en het RIVM.

Actuele cijfers COVID-19: 13 mei 2020

Positief geteste personen 43.211 (+227)

Ziekenhuisopnames 11.430 (+52)

Overleden personen 5.562 (+52)