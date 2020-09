'Ernstige covid-19-infectie beschadigt ook de hersenen'

Door het op hol geslagen afweersysteem bij ernstig zieke COVID-19-patiënten wordt schade veroorzaakt aan alle organen, én meest opvallend, ook in de hersenen. 'Dit ontdekten onderzoekers van Amsterdam UMC. De studie is vandaag in The Lancet Microbe gepubliceerd', zo meldt het Amsterdam UMC zaterdag.

Sterk ontregeld immuunsysteem

De onderzoekers zagen dat het ontregelde immuunsysteem de grootste schade veroorzaakt en niet zozeer het COVID-19-virus zelf. 'Opmerkelijk was dat nauwelijks nog virus in de hersenen aanwezig was bij patiënten die tot zes weken ziek waren vanwege covid-19. We zien dat vooral afweercellen van het aangeboren niet-specifieke afweersysteem ernstig ontregeld raken', zegt onderzoeker en patholoog Marianna Bugiani.

Sterk actieve afweercellen beschadigen hersenen

'Die afweercellen die normaal gesproken na enkele dagen hun werk gedaan hebben, bleven sterk actief bij patiënten en veroorzaken schade aan de hersenen', aldus Bugiani.' Patholoog Paul van der Valk voegt toe: 'De activiteit in de hersenen is misschien de oorzaak van het verlies van reukvermogen en het lang aanhoudende concentratieverlies dat veel mensen melden. Maar dat weten we nog niet.'

Stolsels door bloedplaatjes

Het onderzoek laat ook zien dat de afweercellen een soort spinnenwebben vormen waar normaal gesproken virussen en bacteriën in worden gevangen. Bij de patiënten die overlijden is te zien dat in deze spinnenwebben ook bloedplaatjes worden gevangen. Daardoor ontstaan kleine en grotere stolsels overal in het lichaam. 'Mogelijk verklaart dit voor een deel waarom covid-patiënten zo vaak stollingsproblemen hebben', zegt Van der Valk. 'Dat het afweersysteem zo sterk reageert, laat zien dat het zinvol is om middelen te geven die de immuunreactie onderdrukken', concludeert Bugiani.