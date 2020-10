Maasstad Ziekenhuis schaalt reguliere zorg af vanwege beddentekort door corona

Door de toestroom van COVID-19 patiënten is het Maasstad Ziekenhuis genoodzaakt om komende week een gedeelte van de reguliere zorg af te schalen. Dit betekent dat een aantal geplande operaties, zoals liesbreuk- of heupoperaties, worden afgezegd als dat medisch verantwoord is. De patiënten van wie de operaties worden afgezegd, worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Het verminderen van de reguliere zorg is nodig omdat er momenteel veel patiënten met COVID-19 zijn opgenomen op twee speciaal hiervoor ingerichte verpleegafdelingen. Hierdoor zijn er minder bedden en medewerkers beschikbaar voor patiënten die na een operatie moeten worden opgenomen op een gewone verpleegafdeling. Bovendien willen we ook voldoende bedden beschikbaar hebben om patiënten te kunnen opvangen die via de Spoedeisende Hulp binnenkomen en acuut moeten worden behandeld.

Overplaatsing naar een ander ziekenhuis

Een van de andere maatregelen is dat het ziekenhuis dagelijks bekijkt, in overleg met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS), is welke patiënten met het coronavirus overgeplaatst kunnen worden naar een ander ziekenhuis. Dat kan ook buiten de regio zijn. Zo zijn er al patiënten overgeplaatst naar Terneuzen, Zwolle, Deventer en Groningen. We realiseren ons dat dit niet prettig is voor de betreffende patiënten en hun naasten. Maar zo lang het kan, is het een noodzakelijke maatregel om bedden vrij te maken voor patiënten die met spoed moeten worden opgenomen. Ook wordt dagelijks bekeken welke patiënten voldoende hersteld zijn om naar de speciale corona-afdeling van Zorghotel Aafje te worden overgebracht.

Het aantal bedden op de IC is inmiddels uitgebreid in het Maasstad Ziekenhuis, op de IC zijn momenteel voldoende bedden beschikbaar.