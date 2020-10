Eerste coronapatiënten naar Duitsland

Rond 09.30 uur zal de eerste patiënt met een helikopter vanaf het Flevoziekenhuis naar een ziekenhuis in Münster worden gebracht. Hierna zal de helikopter een tweede patiënt ophalen in Almere en eveneens naar Münster brengen.

Momenteel is tien procent van het aantal ziekenhuisbedden in gebruik voor coronapatiënten. Hierdoor komt de normale zorg behoorlijk in de knel.