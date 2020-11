RIVM: Tweede golf corona kan in maart pas over zijn

Het RIVM bracht twee weken gelden naar buiten dat de 2e coronagolf in januari 2021 wel over zou zijn. Deze verwachting is iets te rooskleurig geweest volgens Jaap van Dissel en Jacco Wallinga van het RIVM.

In een interview met de NOS zeggen de RIVM’ers dat het in dit tempo wel tot maart 2021 kan duren voordat we de 2e golf met corona achter ons kunnen laten. Dit komt vooral omdat burgers zich niet mede-eigenaar voelen in het verspreidingsproces. Veel knoppen voor de overheid om aan te draaien zien zij niet.

Op de vraag zou de 2e golf tot maart volgend jaar kunnen duren zegt Jacco Wallinga: ‘Ja, dat is heel realistisch. De vorige keer keken we naar half januari, met redelijk grote onzekerheid. Het kon ook december of zelfs maart zijn. Nu is dat naar achteren geschoven, maar de onzekerheid is ook groter. Dus maart is helemaal niet zo raar. Maar je weet niet hoe het gedrag van mensen blijft, of mensen het blijven volhouden.’