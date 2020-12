Hoe kan je CBD olie het beste innemen?

CBD olie is een hot-topic de laatste jaren. Maar wat is eigenlijk beste manier om CBD olie in te nemen? Is het handiger om capsules te nemen, of toch de olie te druppelen onder de tong? Kortom, wat zijn de voor- en nadelen van beide mogelijkheden?

Wat is CBD olie?

CBD is een afkorting van de stof cannabidiol. Deze stof komt van nature voor op de bloemen en bladeren van de hennepplant. Hennep wordt vaak ten onrechte verward met wiet, maar dit is een ander gewas. In tegenstelling tot het stofje THC, dat uit de wietplant komt, maakt CBD je niet high.

Cannabidiol is een populair ingrediënt in allerlei voedingssupplementen, dankzij de balancerende eigenschappen van CBD. Cannabidiol wordt door het lichaam herkend als lichaamseigen stof die invloed heeft op vele fysiologische en lichamelijke processen.

Veel mensen ervaren veel voordelen na gebruik van CBD, waaronder meer rust en ontspanning, een betere nachtrust en minder angstaanvallen. Overigens niet geheel onbelangrijk: het supplement is 100% natuurlijk, veilig en legaal.

Hoe moet je CBD innemen?

CBD supplementen zijn in verschillende vormen verkrijgbaar, denk bijvoorbeeld aan olie en capsules. CBD olie wordt geleverd in een glazen flesje met een handig pipet. Met de pipet kunt u eenvoudig het aantal te nemen druppels afmeten, zodat u precies weet hoeveel u binnenkrijgt. Doordat u de druppels direct onder uw tong druppelt, wordt de CBD olie via het mondslijmvlies zeer snel door het lichaam opgenomen.

CBD olie heeft een originele smaak, dit kan in het begin wennen zijn. Vindt u de smaak niet prettig? Neem dan CBD capsules. Deze smaakloze capsules zijn eenvoudig door te slikken met een glas water. Het grote verschil met CBD olie is dat de afgifte van CBD trager is. De capsule moet eerst afgebroken worden door maagzuur. Hierdoor krijg je een heel natuurlijke en geleidelijke CBD olie dosering.

Zodoende duurt het langer voordat de stof in de capsule wordt vrijgegeven aan het lichaam. De werking van CBD capsules is echter hetzelfde als CBD olie. De keuze voor het perfecte CBD-supplement draait minder om welke het beste is, maar meer om wat bij uw persoonlijke voorkeur past.