Huisartsen willen ook voorrang bij vaccinatie en zijn in overleg met VWS

Huisartsen zijn in met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in overleg over het vaccinatiebeleid. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft dit in op Twitter laten weten.

Overleg

In de tweet schrijft belangenorganisatie voor huisartsen dat er 'veel verbazing is over het ontbreken van huisartsen in vaccinatievoorrang voor acute zorgprofessionals'. De LHV schrijft verdere 'meteen contact te hebben gezocht met VWS'. De LHV is sinds zaterdag al in overleg en denkt zondag met een uitkomst van dat overleg te kunnen komen.

Voorrangsregeling

Zaterdag maakte het ministerie van VWS en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) bekend op korte termijn met een plan van aanpak te komen voor het vaccineren van verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-afdelingen en ambulancemedewerkers. De huisartsen werden in die voorrangsregeling niet genoemd. In Nederland zijn op dit moment ruim 12.500 huisartsen actief.