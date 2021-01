Hoe kies je een basisverzekering?

Nederland is een verzorgingsstaat. Dit in een sociaal systeem waarin de regering zorg draagt voor het welzijn van zijn burgers. Denk daarbij onder andere aan goed onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen. Voor een passend zorgpakket kun je terecht bij een zorgverzekeraar. Maar hoe kom je erachter welke basisverzekering je moet kiezen?

Zorgwensen in kaart

Nederland heeft in totaal 64 zorgverzekeraars. Bekende namen zijn onder andere CZ, Ohra Zorgverzekering en Interpolis. De zorgverzekeraars is worden door de bevolking over het algemeen goed beoordeeld. De zorg is over het algemeen dan ook prima geregeld. Het grote aanbod zorgt er echter wel voor dat het kiezen van een zorgverzekeraar lastig kan zijn, hoewel het de meeste Nederlanders uiteindelijk wel lukt. Om toch de knoop door te hakken dien je duidelijk in beeld te hebben welke zorg je nodig hebt. Welke behoeftes, wensen en verwachtingen heb je wat betreft zorg? Het helpt om alles even duidelijk op papier te zetten.

Bepaal je basisverzekering

Zowel grote als kleine zorgverzekeraars in Nederland hebben een goede naam. Bovendien zijn de meeste verzekerden tevreden over hun polis. Uiteraard voldoet niet elke zorgverzekeraar aan jouw wensen en behoeftes. Het volgen van een stappenplan maakt de keuze een stuk eenvoudiger. Beslis ten eerste welke basisverzekering je wilt, te weten de naturapolis, de restitutiepolis en de selectief polis. Zorgverzekeraars mogen op dit moment zelf beslissen met welke zorgaanbieders en ziekenhuizen ze samenwerken. Het voordeel van een restitutiepolis is dat je bij vrijwel elke zorgaanbieder terecht kunt. Voor een naturapolis heb je voor 90 procent keuze, en bij een selectief polis heb je het minste te kiezen.

Zorgbehoeftes

Als het goed is heb je een lijstje met zorgwensen op papier gezet. Dit is een belangrijke stap bij het kiezen van een specifieke zorgverzekeraar die aan al je wensen voldoet. Vervolgens is het belangrijk om te kijken naar welke zorg je de afgelopen tijd hebt gehad. Wellicht heb je last van een bepaalde aandoening of chronische ziekte waar je vorig jaar voor bent behandeld, zoals astma, suikerziekte of reuma. Het is belangrijk dat deze aandoeningen door je zorgverzekeraar worden vergoed. Soms is een basisverzekering voldoende, maar soms heb je aanvullende verzekeringen nodig.

Budget en aanvullende verzekeringen

Het kan ook zijn dat je door bepaalde behandelingen juist minder last hebt van een bepaalde aandoening. In dat geval verandert je zorgbehoefte en hoef je er misschien minder hoog voor verzekerd te worden. Hoe dan ook dien je bij het kiezen van bepaalde zorg altijd goed letten op het budget. Moest je vorig jaar bijvoorbeeld bijbetalen voor bepaalde zorg? Dan is het misschien handig om je er voortaan iets beter voor te verzekeren. Houd daarbij ook rekening met aanvullende behandelingen waarvoor je een aanvullende verzekering nodig hebt. Wanneer je intensief sport komt extra fysiotherapie bijvoorbeeld goed van pas. Hier ben je uiteraard meer geld aan kwijt, tenzij het aanvullende pakket deel uitmaakt van je verzekering.

Veranderingen in privé situatie

Het beantwoorden van de vraag ‘welke zorg heb ik nodig?’ is een stuk eenvoudiger te beantwoorden wanneer je alles duidelijk in kaart hebt. Ook het budget dat je te besteden hebt is belangrijk. Aan de hand daarvan kun je een passende zorgverzekeraar kiezen. Natuurlijk kunnen zaken binnen een jaar altijd veranderen. Zo krijgen sommige personen te maken met veranderingen in hun persoonlijke situatie. Je krijgt bijvoorbeeld een kind, of je zoon of dochter bereikt de volwassen leeftijd en moet zelf premie gaan betalen. Dergelijke situaties hebben altijd invloed op je zorgverzekering. Wanneer dit vragen oplevert kun je het beste even contact opnemen met je zorgverzekeraar.