Woensdag 4.774 positieve tests gemeld

Woensdag zijn bij het RIVM 4.774 nieuwe positieve tests gemeld over de afgelopen 24 uur. Dat zijn er 777 meer dan dinsdag toen het aantal besmettingen beduidend lager lag met 3.997. Het totaal aantal besmettingen komt daarmee sinds de uitbraak in maart 2020 op 961.593.

649 COVID-patiënten op IC, 1648 in de kliniek; 11 verplaatsingen

'Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2.297. Dat zijn er 78 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 649 op de IC, een daling van 21 patiënten en 1.648 in de kliniek, 57 patiënten minder dan gisteren. Er liggen 2 Nederlandse COVID-patiënten op de IC in Duitsland, 2 minder dan de vorige dag. Gisteren zijn er 11 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 2 IC', zo meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 239 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 32 minder dan gisteren. Hiervan zijn er 38 opgenomen op de IC, 14 minder dan gisteren en 201 in de kliniek, 18 minder dan gisteren. Vandaag zien we een piek in IC opnames. Gemiddeld is het aantal opnames in de afgelopen week vrij stabiel.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 5 gestegen naar 1.141 bedden. Op de IC liggen nu 649 COVID-patiënten, 21 minder dan gisteren en 492 non-COVID-patiënten, 26 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC blijft hoog, waardoor er meer COVID- dan non-COVID-patiënten liggen.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 169 patiënten gedaald naar 13.168 bedden. In de kliniek liggen nu 1.648 COVID-patiënten, 57 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is vrij stabiel. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

Duiding van de huidige situatie

Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week vrij stabiel geweest. 'We verwachten dat deze trend doorzet, ook voor de bezetting op de IC en in de kliniek. Het beeld blijft onzeker, omdat de Britse COVID-variant veel besmettelijker is dan de huidige variant. Hierdoor kan het aantal besmettingen en de instroom op de IC en in de kliniek snel toenemen', aldus het LCPS.