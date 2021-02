Zorgmedewerkers wijkverpleging uitgenodigd voor coronavaccinatie

Vanaf vandaag kunnen zorgmedewerkers in de wijkverpleging een afspraak voor een vaccinatie maken via het landelijk GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -callcenter. Zij ontvangen een uitnodiging via hun werkgever. De uitnodiging geldt voor zorgmedewerkers die direct contact met cliënten hebben. Het gaat hierbij om ongeveer 80.000 mensen. Zij worden in groepen uitgenodigd om grote drukte bij het callcenter van de GGD te voorkomen.