Gevaccineerd tegen corona geen 100% garantie om niet opnieuw besmet te worden

Herbesmettingen gemeld

'Het vaccineren van de bevolking tegen COVID-19 begint behoorlijk op stoom te komen maar inmiddels worden ook de eerste herbesmettingen gemeld. Een belangrijk signaal om extra alert te zijn', aldus het Maastricht UMC+.

Gevaccineerden worden wel minder ernstig ziek

De meeste mensen krijgen twee vaccinaties voor een goede bescherming. Je bent één week (met het vaccin van Pfizer) tot twee weken (met de vaccins Moderna en AstraZeneca) na de tweede prik goed beschermd tegen ernstig ziek worden van het coronavirus. Als je toch ziek wordt na vaccinatie zal het beloop milder zijn. De vaccins zijn meer dan 90% effectief in het voorkomen van ernstige ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 90% minder mensen ernstige coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd is. Uit de onderzoeken blijkt duidelijk dat mensen die na een vaccinatie toch corona kregen, minder ernstig ziek werden.

Herbesmettingen

Internist Coen Stehouwer heeft inmiddels enkele patiënten in de kliniek gezien die besmet zijn ondanks dat ze gevaccineerd zijn. 'Op het moment dat we constateren dat iemand zodanig ziek is ten gevolge van corona waardoor ziekenhuisopname noodzakelijk is, dan zijn we extra op onze hoede. De belangrijkste vraag is dan of iemand een virus met een mutatie opgelopen heeft die niet onder de beschermende paraplu van de vaccinatie valt. Na onderzoek bleek dat voor de patiënten die we nu in de kliniek hebben gezien gelukkig niet het geval te zijn en konden we constateren dat het ten gevolge was van onvoldoende immuunrespons bij patiënten met nog andere aandoeningen.'

Mutaties

Medisch microbioloog Paul Savelkoul over de mutaties: 'Elke virus uit een herbesmetting onderzoeken we in het laboratorium nauwgezet op mogelijke mutaties. Juist in de periode dat de vaccinatiegraad al goed op weg is maar nog niet voorbij de 70% ligt het gevaar van voortdurend elkaar besmetten op de loer. Weliswaar word je niet meer zo ziek als je gevaccineerd bent maar je kunt nog steeds besmettingen overdragen op zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde personen in je directe omgeving. Zo blijft het virus doorwoekeren in de bevolking. Bij dat voortdurend doorgeven wordt het gevaar op mutaties steeds groter en dus ook de kans op mutaties die om de vaccinatie heen kunnen en daardoor nog moeilijker zijn te bestrijden.'

Basis hygiëneregels blijven belangrijk!

Beiden medici benadrukken het belang van het juist blijven hanteren van de basale hygiëneregels: regelmatig handen wassen, mondneusmasker dragen en anderhalve meter afstand houden. Juist in deze periode met versoepeling van maatregelen, afname van het aantal mensen dat ernstig ziek wordt van corona bestaat het reële gevaar van elkaar voortdurend blijven besmetten.