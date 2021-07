'Blijvend last van opgezette enkels kan duiden op hartfalen'

Onderzoek Hartstichting

Vrouwen (39%) kaarten dit probleem iets vaker aan dan mannen (31%). Dat blijkt uit onderzoek van de Hartstichting. Zij doet daarom de dringende oproep: langere tijd opgezwollen enkels? Vraag je dokter of het aan je hart ligt.

Warme dagen meer last

Op een warme dag krijgen veel mensen opgezette voeten en enkels. Niet direct verontrustend, maar als je wekenlang vocht vasthoudt, kan dit betekenen dat het hart niet genoeg bloed rondpompt. Dit kan duiden op hartfalen. Dit geeft vaak ook andere klachten, zoals benauwdheid, vermoeidheid en 's nachts vaker je bed uit moeten om te plassen.

Sokafdruk

David Smeekes, arts bij de Hartstichting: “Een goede manier om te checken of je te veel vocht vasthoudt, is door met je vinger in je enkel te prikken. Zie je een deukje dat langzaam wegtrekt, dan houd je te veel vocht vast. Trek je ‘s avonds je sokken uit, dan zie je een duidelijke afdruk op je enkels. Houdt dit wekenlang aan, dan is het verstandig om je huisarts te raadplegen. Zeker als je daarnaast ook andere klachten hebt. Hoe eerder je naar de huisarts gaat, hoe beter.”

Niet-herkend hartfalen

Naar schatting lopen er in ons land een kwart miljoen mensen rond met hartfalen zonder dat ze dit zelf doorhebben. Hartfalen is een ernstige ziekte, waarbij het hart niet genoeg bloed rondpompt. Daardoor krijgen organen onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen en worden afvalstoffen niet goed afgevoerd.

Hartfalen is progressief

Hartfalen is een progressieve ziekte. Dat betekent dat het hart steeds een beetje verder achteruitgaat. Een vroege diagnose en behandeling kan de achteruitgang van het hart remmen, de kwaliteit van leven verbeteren en de kans dat iemand in het ziekenhuis komt verkleinen.

Online-test

Ontdek in 1 minuut of het verstandig is om naar je huisarts te gaan met deze test op de site van de Hartstichting.