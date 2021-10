VR-bril helpt stress IC-verpleegkundigen met 40 procent te verminderen

Hoge werkdruk tijdens coronapandemie

Tijdens de coronapandemie was de druk op verpleegkundigen groot. Om hier iets aan te doen, konden IC-verpleegkundigen in het UMCG gebruik maken van virtual reality ontspanning (VRelax): een app die zelfstandig gebruikt kan worden met een VR-bril. 'Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat het gebruik van VRelax bij mensen met een depressie, angst-, bipolaire- of psychotische stoornis kan zorgen voor een verbetering van negatieve gemoedstoestanden zoals zich angstig voelen of down voelen', aldus het UMCG.

Tientallen ontspannende en interactieve natuuromgevingen

De app bestaat uit tientallen ontspannende en interactieve natuuromgevingen. Van zwemmen met dolfijnen en ontspannen op het strand of in het bos tot meedoen met een klankschalensessie. ‘Met VRelax hoopten we voor IC-verpleegkundigen een moment van rust tijdens het werk te kunnen creëren’, zegt onderzoeker Mathijs Nijland. ‘Uit ons onderzoek blijkt nu dat het werkt: twee op de vijf verpleegkundigen ervaart direct minder stress door VRelax.’ Reacties van gebruikers waren: “Alsof je echt even helemaal weg bent op vakantie” en “het zet je weer in je kracht”.

1 op de 4 gebruikte de VR-bril

Verpleegkundigen konden de VR-bril tijdens hun dienst in een speciale relaxruimte gebruiken, met daarbij het advies om dit minimaal 10 minuten te doen. Ondanks de werkdruk heeft meer dan een kwart van alle IC-verpleegkundigen de VR-bril ten minste één keer gebruikt.

Stressverlagend en makkelijk in gebruik

Voor en na het gebruik van VRelax gaven de IC-verpleegkundigen op een schaal van 0 tot 100 aan hoe gestrest zij zich op dat moment voelden. Achteraf werd naar alle IC-verpleegkundigen een vragenlijst gemaild waarin zij konden aangeven wat zij van het gebruik van VRelax vonden en of het een zinvolle aanvulling van hun werkproces was. De gemiddeld stressafname was hierbij 40%. Een ruime meerderheid van de IC-verpleegkundigen gaf aan dat het gebruik van VRelax helpend was om stress te verminderen en dat de app makkelijk was in het gebruik.

Belemmering

Een belangrijke belemmering voor het gebruik was de hoge werkdruk tijdens de diensten, waardoor de IC-verpleegkundigen soms niet de tijd konden vinden om een korte pauze in te kunnen lassen.

Stimulans geven aan bredere inzet

‘Met de resultaten van dit onderzoek hopen we een stimulans te geven aan bredere inzet van initiatieven zoals VRelax in de gezondheidszorg. Hier kunnen patiënten, maar zeker ook collega's van profiteren’, zegt onderzoeker Catheleine van Driel.