Een dode en meer dan 10 personen ziek door legionellabesmetting in Schijndel

In Schijndel is één persoon overleden aan de gevolgen van een legionellabesmetting, daarnaast zijn meer dan tien besmette personen bekend. 'Dat is meer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar', zo meldt de GGD Hart voor Brabant donderdag.

Bron besmettingen onbekend

Alle besmette personen zijn woonachtig in Schijndel. Besmettingen met de Legionella bacterie treden doorgaans op uit een gemeenschappelijke bron in de omgeving. De bron van de huidige besmettingen is nog onbekend. GGD Hart voor Brabant, de Omgevingsdienst Brabant Noord, gemeente Meierijstad en het RIVM werken nauw met elkaar samen om de bron te achterhalen. De meeste mensen worden niet ziek van een besmetting.

Klachten

Klachten die kunnen optreden na een besmetting met legionella zijn: hoge koorts, koude rillingen, verward, soms wat kortademig, soms last van braken en diarree. Met name ouderen worden ziek van een besmetting van legionella. Mensen met een slechte gezondheid, mensen die medicijnen gebruiken waardoor de afweer minder wordt en rokers hebben ook een grotere kans om ziek te worden. Sommige klachten lijken op een infectie door het Corona virus.

Besmettingen

De besmette personen zijn tussen de 60 en 90 jaar oud. De meesten zijn woonachtig in Schijndel. Vier van de besmette personen wonen in locaties Mgr. Bekkershuis en Servaeshof van Laverhof. Daar zijn de waterleidingen onderzocht. Er zijn geen bacteriën gevonden die legionellose veroorzaken waar de mensen mee besmet zijn. De overige besmette personen hebben geen relatie tot Laverhof. Burgemeester van Rooij: ‘Mijn eerste prioriteit gaat uit naar het welzijn van onze inwoners. Met betrokken partijen de GGD, het RIVM en de Omgevingsdienst Brabant Noord, zetten we alle middelen in om de bron zo snel mogelijk te achterhalen. Ondertussen gaat mijn medeleven uit naar de getroffenen.’

Inademen nevel

De legionellabacterie kan in water zitten. Iemand wordt besmet door het inademen van nevel met deze bacteriën. Er is geen risico op besmetting door het drinken van water. Na 2 tot 14 dagen wordt iemand ziek (meestal 5 tot 6 dagen). Als de bron is uitgeschakeld, kunnen er nog steeds mensen ziek worden die eerder zijn besmet. Legionella is niet van mens op mens overdraagbaar.

Bronnen

Mogelijke bronnen van de besmetting zijn bijvoorbeeld jacuzzi’s, koeltorens, waterzuiveringen en wasstraten. Omdat de besmette personen niet bij elkaar op één plek wonen, is een bron in de buitenlucht het meest waarschijnlijk. Momenteel worden met spoed mogelijke bronnen getest en preventief uitgezet of ontsmet.

Wat kunnen mensen doen

Als mensen klachten hebben dan is het belangrijk om contact te zoeken met de huisarts. Juist wanneer de Covid-test negatief is, zou een legionellabesmetting de oorzaak van de klachten kunnen zijn. Onderzoek op deze besmetting kan eenvoudig en gebeurt middels een test in de urine omdat hierin dode bacteriën worden uitgescheiden. Huisartsen en ziekenhuizen zijn geïnformeerd met de vraag om alert te zijn op mensen met legionella om snel met een adequate behandeling te kunnen beginnen. Een legionellabesmetting is over het algemeen goed te behandelen, zeker als het in een vroeg stadium ontdekt wordt.