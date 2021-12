Helft van de jongeren heeft last van prestatiedruk in huidige maatschappij

50 procent van de jongeren in Nederland heeft regelmatig het gevoel te moeten presteren in de maatschappij. Daarnaast wil bijna de helft niet dat zij slechter presteren dan anderen, blijkt uit het grootschalige onderzoek “Jongeren van Nu” van jongerenorganisatie TeamAlert.

Jongeren in Nederland hebben de afgelopen jaren steeds vaker last van stress en druk. Uit onderzoek van Unicef blijkt dat een derde van de scholieren veel druk ervaart door schoolwerk. Deze groep geeft ook een lager cijfer aan hun leven. Daarnaast ervaren veel jongeren stress door het gebruik van social media. Ze voelen de druk om direct te reageren op berichtjes van anderen. Deze stress en druk om te presteren heeft veel invloed op de mentale gezondheid van jongeren. Als dé expert op het gebied van jongeren en gedrag, wil TeamAlert met het onderzoek “Jongeren van Nu” daarom weten in hoeverre jongeren prestatiedruk ervaren en op welke manier deze prestatiedruk zich uit.

Teleurgesteld bij slechte prestaties

Uit het vragenlijstonderzoek, met 928 jongerendeelnemers, komt naar voren dat 50 procent van de ondervraagde jongeren vaak tot erg vaak het gevoel heeft te moeten presteren. 40 procent stelt hoge eisen aan zichzelf en 45% van de jongeren ervaart regelmatig het gevoel niet slechter te willen presteren dan anderen. Verder heeft 45% van de jongeren vaak het gevoel zichzelf teleur te stellen in plaats van anderen, wanneer zij slecht presteren. Jongeren betrekken dus de zaken die misgaan op zichzelf, wat tekenend is voor prestatiedruk.

Daarnaast wordt uit de resultaten duidelijk dat iets meer dan de helft van de jongeren (51%) vaak het gevoel ervaart zelf hun problemen te moeten oplossen. Ze willen geen hulp van anderen om hun eigen zaken aan te pakken. Ook kan veertig procent van de ondervraagde jongeren er slecht tegen als iets niet meteen goed lukt.

Jongeren van nu

Deze onderzoeksresultaten zijn slechts een klein gedeelte van een groter onderzoek dat TeamAlert heeft gedaan naar jongeren in Nederland. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het leven van jongeren, voert TeamAlert het jaarlijkse onderzoek “Jongeren van Nu” uit. Dit grootschalige onderzoek is opgedeeld in vijf thema’s, die relevant zijn voor jongeren op zowel korte als lange termijn in hun leven.

Daarmee voert TeamAlert als een van de weinige organisaties een zeer uiteenlopend onderzoek uit op het gebied van jongeren en gedrag, met onderwerpen als klimaat, sociale contacten en hun vertrouwen in de overheid. Met dit grootschalige onderzoek schetst TeamAlert, als dé expert op het gebied van jongeren en hun gedrag, een breed beeld van de belevingswereld van jongeren. De eerste resultaten van het tweede deel “Jongeren en duurzaamheid” worden binnenkort bekendgemaakt. Het eindrapport van “Jongeren van Nu” verschijnt begint volgend jaar.