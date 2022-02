Nieuwe corona-variant BA.2. gaat mogelijk zorgen voor nieuwe piek

De Denen dachten dat zij de piek van het aantal besmettingen met de omikron variant hadden bereikt, maar een nieuwe corona-variant gooit roet in 'de gozondheid' van de Denen, maar ook in die van ons zo is de verwachting. Het aantal nieuwe besmettingen onder de Denen loopt al weer hard op.

Het gaat om het zusje van omikron die schuil gaat onder de naam: BA.2. Ook in ons land is de nieuwe variant al ontdekt. Uit een test van de GGD in Amsterdam bleek een paar dagen geleden dat 20 procent van de onderzochte monsters de nieuwe variant bevatte. En met deze cijfers krijgt de nieuwe variant ook in Nederland voet aan de grond.

Het RIVM verwacht dan ook dat Nederland snel Denemarken achterna gaat. BA.2 is een zusje van BA.1, de omikronvariant die wij kennen.

Wat volgens onderzoekers bekend is, is dat de BA.2-variant besmettelijker is dan de oorspronkelijke BA.1-variant. Ook zouden gevaccineerde mensen makkelijker besmet kunnen raken bij de BA.2-variant. Het is nog te vroeg om te zeggen of de opkomst van BA.2 ook gevolgen zal hebben voor de piek in het aantal ziekenhuisopnames. Het RIVM verwacht in maart pas een piek. Het is dus goed mogelijk dat als je pas corona hebt gehad, opnieuw ziek kan worden van het zusje BA.2.