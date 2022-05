Blaaskanker bij vrouwen te vaak niet herkend

Vrouwen met blaaskanker komen te vaak in een laat stadium bij de specialist omdat hun klachten zijn aangezien voor chronische blaasontsteking. Dat zeggen urologen Tahlita Zuiverloon en Joost Boormans van het Erasmus MC Kanker Instituut bij het ingaan van de Blaaskanker Awareness Maand in mei.

Bloed plassen

Zuiverloon: ‘Ik zie op mijn spreekuur vaak vrouwen tussen de 60 en 70 jaar die bloed plassen en langdurig antibiotica hebben gebruikt omdat werd gedacht aan een blaasontsteking. Daarmee gaat kostbare tijd verloren: de tumor is dan soms al gevorderd waardoor behandeling moeilijker wordt.’

Check regelmatig je urine op bloed

Check daarom regelmatig je urine op de aanwezigheid van bloed. Dat adviseren de urologen aan alle 50-plussers in Nederland die roken of gerookt hebben. Voor vrouwen geldt bovendien: trek aan de bel bij de huisarts als een blaasontsteking lang aanhoudt.

'Stop met roken!'

En álle Nederlanders drukken zij op het hart: stop met roken. De urologen hopen dat minder mensen daarmee op termijn blaaskanker krijgen. Of dat het op zijn minst eerder wordt ontdekt. Toch is het belangrijk om blaaskanker voor het voetlicht te brengen, vinden Zuiverloon en Boormans. ‘Veel mensen weten wel dat roken longkanker veroorzaakt, maar bijna niemand beseft dat je er ook blaaskanker van kunt krijgen.’

Weinig aandacht

Mei is blaaskankermaand, en Boormans en Zuiverloon willen dat er meer aandacht komt voor die ziekte. Met 7000 nieuwe patiënten per jaar staat blaaskanker op nummer 5 in de top 10 van meest voorkomende kankers. Maar voor blaaskanker is maar relatief weinig aandacht. Er is geen bevolkingsonderzoek, zoals naar borst-, baarmoederhals- en darmkanker, en er zijn geen grote inzamelcampagnes, zoals voor alvleesklierkanker.