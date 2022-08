MUMC+ start als eerste in Nederland met zorg op afstand bij diepe hersenstimulatie

Het is nu mogelijk om de behandeling met diepe hersenstimulatie, voor patiënten die lijden aan bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson of essentiële tremor, op afstand te begeleiden. 'Het Maastricht UMC+ is het eerste Nederlandse ziekenhuis dat dit mogelijk maakt', zo heeft het ziekenhuis bekendgemaakt.

Minder naar ziekenhuis reizen

'De eerste patiënt startte in februari 2022 en vorige week is deze zorg op afstand voor nog acht patiënten ingesteld. Zo hoeven patiënten uit heel Nederland minder vaak naar het ziekenhuis te reizen', aldus het Maastricht UMC+.

Deep Brain Stimulation

Diepe hersenstimulatie of Deep Brain Stimulation (DBS) is een behandelmethode waarbij elektroden in de hersenen worden geplaatst die elektrische signalen afgeven. Deze signalen onderdrukken symptomen van aandoeningen als de ziekte van Parkinson, essentiële tremor, dystonie of epilepsie. Het Maastricht UMC+ is gespecialiseerd in DBS.

Instelling DBS

Om de symptomen te verminderen, stimuleren de elektrische signalen delen van het brein van enkele millimeters groot. De manier waarop de elektroden signalen afgeven komt dus zeer nauw. Het DBS-systeem wordt daarom met behulp van uitgebreide tests in het ziekenhuis ingesteld. Maar ook na de ziekenhuisopname moeten regelmatig aanpassingen worden gedaan om de klachten nog beter te onderdrukken of problemen op te lossen. Hiervoor reizen de patiënten de rest van hun leven uit heel Nederland regelmatig naar het MUMC+.

Virtual Clinic

Abbott, een van de grootste producenten van de DBS-apparatuur ontwikkelde een nieuwe techniek - NeuroSphere Virtual Clinic genaamd. Dit werkt via een beveiligde app. Nadat de patiënt uitgebreid in het ziekenhuis is ingesteld en weer thuis is, kan de arts via deze app verbinding maken met de neurostimulator, en zo eventuele aanpassingen doen aan de instellingen van het DBS-systeem. De patiënt moet hier steeds via de app op voorhand toestemming voor geven. De patiënt kan ook zelf de instellingen van de neurostimulator bijstellen, binnen grenzen die door de arts zijn ingesteld.

Eerste patiënt in de Benelux

In februari van dit jaar werd de virtual clinic voor het eerst in de Benelux ingesteld voor een patiënt met DBS voor essentiële tremor. Dit is een aandoening waarbij de patiënt hevig beeft, zonder een aanwijsbare neurologische reden. De DBS kan het beven grotendeels wegnemen, met een groot positief effect op de kwaliteit van leven van de patiënt. De volgende acht patiënten worden ook behandeld met DBS vanwege bewegingsstoornissen zoals essentiële tremor.

Innovatie

Mirella Waber, als verpleegkundig specialist gespecialiseerd in DBS en aanspreekpunt voor deze patiënten: ‘we verwachten dat patiënten erg blij zijn met deze innovatie. De regelmatige bezoekjes aan het MUMC+ betekenen namelijk toch een flinke belasting. Het kost patiënten al snel minstens een halve dag. Voor sommige patiënten is reizen ook fysiek erg zwaar. Daarnaast is het weer een mooie stap in de digitalisering van de zorg: meer op afstand werken als dat mogelijk en gewenst is en zo ruimte creëren voor patiënten die in het ziekenhuis behandeld moeten of willen worden.’