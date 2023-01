UMCG-artsen: ‘helmplicht voor snorfiets komt geen dag te vroeg’

In 2018 schreven 130 artsen een brandbrief aan de Tweede Kamer en nu is het zo ver: het is voortaan verplicht om een helm te dragen op een snorfiets of -scooter. Dit meldt het UMCG maandag

Veel ongelukken met snorfietsers

De brandbrief aan de Tweede Kamer was destijds een initiatief van neuroloog Joukje van de Naalt, spoedarts Bas Bens en internist Wouter Bierman van het UMCG. ‘Voer de helmplicht in voor de snorfiets’, was hun duidelijke oproep. De snorfiets - tegenwoordig veel op de weg in de vorm van een snorscooter - zorgt in Nederland voor veel ongelukken en letsel en voor tientallen doden per jaar.

Ook met 25 km/u kans op 'fatale klap'

Neuroloog Bram Jacobs van het UMCG vindt dat de invoering geen dag te vroeg komt, zo vertelt hij aan RTV Noord. In het UMCG zien we jaarlijks zo’n duizend mensen met hersenletsel en zeker de helft daarvan is verkeersslachtoffer, zegt Jacobs.

'Minder onschuldig en veilig dan hij lijkt'

En hoewel de snorfiets of -scooter ongevaarlijk lijkt met zijn maximale snelheid van 25 kilometer per uur, is hij minder onschuldig en veilig dan hij lijkt: met die snelheid kan een valpartij – zeker zonder helm – een fatale klap veroorzaken, zo gaven internist Wouter Bierman en neuroloog Joukje van der Naalt destijds aan in dit item van Hart van Nederland.

Minder slachtoffers en doden

Omdat het aantal ernstige ongevallen onder snor-, bromfietsers en scooterrijders toeneemt moest de overheid wel iets doen, zegt Jacobs. ‘Met een helm wordt de kans op letsel stukken kleiner.' Hij verwacht dat er minder slachtoffers naar het ziekenhuis zullen komen en dat het aantal doden per jaar zal dalen.

Over de snorfietshelmplicht

De helmplicht voor snorfietsbestuurders en voor hun bijrijders is per 1 januari 2023 ingegaan. Zonder helm kun je een boete krijgen van 100 euro. Naast een goedgekeurde motor- of bromfietshelm mag je ook een speedpedelec-helm dragen.