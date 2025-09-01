Nederlandse primeur: Eerste robot-geassisteerde operatie bij levende leverdonor in UMCG

Voor het eerst in Nederland is in het UMCG een lever van een levende donor uitgenomen via een robot-geassisteerde operatie. Dit is veel minder belastend voor de leverdonor, die daardoor sneller weer herstelt. De operatie is goed verlopen; zowel donor als ontvanger maken het goed en zijn weer thuis.

Iemand kan een stukje lever afstaan voor een levertransplantatie. De lever van de donor groeit na de operatie weer aan. Vaak gaat het hierbij om een van de ouders, die een stuk van zijn of haar lever afstaat voor zoon of dochter. Soms melden mensen zich anoniem om te doneren, of na een oproep via Facebook.

Leverdonoren herstellen sneller

Het gebruik van de robot bij de operatie heeft volgens leverchirurg Marieke de Boer grote voordelen voor de donor. ‘Het zijn gezonde mensen, dus hoe sneller zij weer herstellen, des te beter het is. Bij de robot-geassisteerde operatie maken we aantal kleine snedes waardoor we de operatie-instrumenten in kunnen brengen. Via een snede vergelijkbaar met een keizersnee kunnen we de lever er uit halen. Nu moeten we vaak nog de ribben van de donor wat open trekken om goed bij de lever te kunnen, maar dat hoeft met de robot niet meer. Daardoor heeft de donor na afloop van de operatie veel minder pijn en herstelt hij of zij veel sneller.‘

Robot werkt als een microscoop voor chirurg

De robot is een hulpmiddel voor de chirurg. De chirurg zit tijdens de operatie achter een console, een soort cockpit, waarmee hij vier robotarmen kan aansturen. Een andere chirurg opereert nog steeds aan de operatietafel. Volgens De Boer biedt de robotondersteuning de chirurg veel voordelen: ‘Je opereert in 3D terwijl alles tien keer vergroot wordt. En de robotarmen en instrumenten zorgen voor een groter bereik. Je hebt het gevoel dat je door een microscoop kijkt terwijl je opereert.‘

Goede ervaringen met robot

In 2018 is de robot geïntroduceerd in het operatiecentrum. Toen de voordelen van de robot-ondersteuning bleek bij diverse andere lever- en alvleesklier operaties, is volgens De Boer het idee ontstaan dit ook in te zetten bij ingrepen met levende leverdonoren. ‘Zij hebben daardoor na afloop minder pijn en kunnen sneller genezen. Nu moeten donoren na de operatie nog wel zeven dagen in het ziekenhuis blijven; vooral vanwege de pijnbestrijding.’

Drempelverlagend voor mogelijke levende leverdonoren

Vaak is een levende leverdonor ongeveer drie maanden uit de running na de operatie. De Boer: ‘De hersteltijd varieert wat afhankelijk van het werk dat iemand doet en de hoeveelheid pijn die de donor na de operatie heeft. De verwachting is dat donoren die met de robot worden geopereerd beduidend sneller herstellen. Dit kan een drempel wegnemen bij potentiële levende leverdonoren.’

Later driekwart van de operaties met hulp van robot

Inmiddels is in het UMCG ook al een tweede robot-geassisteerde leverdonatie en kinderlevertransplantatie verricht met goede uitkomst voor donor en ontvanger. De Boer verwacht dat uiteindelijk driekwart van de operaties met levende leverdonoren robotondersteund zal gebeuren. ‘De ingreep duurt ongeveer even lang als de huidige methode; ongeveer zes uur. Het transplantatiegedeelte van de ingreep blijft precies zoals het al ging.’

UMCG eerste in Nederland

Marieke de Boer en haar collega Joost Klaasse zijn door de Duitse chirurg Dieter Broering getraind om de robotondersteunde operatie uit te voeren. Hij heeft dit operatieprogramma opgezet in Riyad (Saudi Arabië), waar jaarlijks zo’n 300 leverdonoren met hulp van de robot op dezelfde manier worden geopereerd. Het centrum in Riyad is wereldwijd koploper in deze ontwikkeling. Het UMCG is nu het eerste Transplantatiecentrum in Nederland dat deze techniek ook toepast.