Glennis Grace in de finale van America's Got Talent

De Amsterdamse zong gisternacht in de halve finale, maar hoorde pas vannacht dat ze door was naar de finale. Gisteren zong ze live in de uitzending van de halve finale het nummer This Woman's Work. Jurylid Simon Cowell, die bekendstaat als streng jurylid, noemde haar optreden zelfs het beste van de avond!

Finale

De grote finale is op 18 september. Daar moet de Amsterdamse zangeres het opnemen tegen stand-upcomédienne Vicki Barbolak, zangeres Courtney Hadwin, elektrisch violist Brian King Joseph en vocalist Daniel Emmet.

Als Grace de finale wint, krijgt ze een miljoen dollar, een platencontract en een optreden in Las Vegas.