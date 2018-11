Mike Harren veroordeeld tot 73 dagen cel en werkstraf

Confrontatie in café Purmerend

Op 27 juli 2018 heeft tussen de 51-jarige Harren en zijn ex-stiefzoon een confrontatie plaatsgevonden in een café in Purmerend. Daarbij heeft hij een (nep)vuurwapen gericht op zijn ex-stiefzoon. Enkele uren hierna heeft Harren een nepvuurwapen ingeleverd bij de politie; volgens hem was dit het wapen waarmee hij zijn ex-stiefzoon bedreigd heeft.

Vuurwapen: echt of nep?

De rechtbank concludeert op basis van camerabeelden en verklaringen van getuigen dat Harren niet met het ingeleverde nepvuurwapen heeft gedreigd, maar met een ander wapen. Aangezien dat wapen nooit is gevonden, kon ook niet vastgesteld worden of dat een echt vuurwapen of een nepvuurwapen is geweest. Maar voor een bewezenverklaring van bedreiging maakt dat geen verschil.

'Replica'

Harren wordt ook veroordeeld voor verboden wapenbezit. De Wet wapens en munitie verbiedt het bezit van een nepvuurwapen dat sprekende gelijkenis vertoont met een echt vuurwapen en daardoor geschikt is om mee te dreigen. Een uitzondering hierop is het nepvuurwapen dat duidelijk bedoeld is als speelgoed voor kinderen onder de 14 jaar. Het ingeleverde wapen is volgens de rechtbank zonneklaar niet bedoeld als speelgoed. Harren heeft zelf ook verklaard dat het wapen echt leek, hij noemde het een replica.

Beroep op noodweer

De rechtbank wijst het beroep van Harren op noodweer af. Weliswaar was er een heftige discussie voorafgaand aan de bedreiging. Maar op het moment dat hij het wapen tevoorschijn haalde en richtte, was de ex-stiefzoon al van Harren weg aan het lopen, richting de uitgang van het café. Er was op dat moment dus geen sprake van een direct gevaar. Voor een steekbeweging door de ex-stiefzoon waarbij Harren gewond zou zijn geraakt aan zijn hand, is geen bewijs gevonden. Op de camerabeelden is daarvan ook niets te zien.

Behandeling

De rechtbank vindt het zorgelijk dat een eerdere veroordeling voor overtreding van de Wet wapens en munitie Harren er niet van weerhouden heeft weer een (nep)vuurwapen op zak te hebben en dat nu ook te gebruiken om een ander te bedreigen. Dergelijk gedrag kan absoluut niet getolereerd worden. De rechtbank vindt het ook zorgelijk dat Harren nepvuurwapens gebruikt voor het maken van kunstvoorwerpen, de strafwaardigheid daarvan niet in lijkt te zien.

Voorwaardelijk strafdeel

Met het voorwaardelijke strafdeel van 60 dagen en een lange proeftijd van 3 jaar beoogt de rechtbank Harren ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Hij moet zich in die tijd aan door de reclassering geadviseerde voorwaarden houden, waaronder een meldplicht en verplichte deelname aan een vaardigheidstraining (gedragsinterventie).