Koning bezoekt Rotterdamse probleemwijk met stadsmariniers

Stadsmariniers

De wijk Bospolder-Tussendijken kent grote uitdagingen op het gebied van veiligheid, werk en wonen. Het verbeteren van de veiligheid door middel van een samenhangende aanpak is een van de prioriteiten van de gemeente Rotterdam. Hiervoor heeft de gemeente stadsmariniers aangesteld, die bewoners en instanties in hun wijk aan elkaar verbinden, problemen opsporen en daarvoor concrete, praktische en zichtbare oplossingen zoeken.

Wandeling

De koning sprak tijdens het bezoek met enkele van deze stadsmariniers over hun functie en aanpak en de moeilijkheden die zij in hun werk ondervinden. Tijdens een wandeling over de Mathenesserweg ontmoette de koning bewoners die bij de transformatie van de wijk een grote rol spelen. Door middel van een app-groep, een website en een twitteraccount is een actief netwerk van bewoners in Bospolder-Tussendijken ontstaan, dat de leefbaarheid in de wijk in de gaten houdt.

Veiligheidshuis

Aansluitend bracht de koning een bezoek aan het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Dit is een regionaal samenwerkingsverband van organisaties die werken aan opsporing, vervolging en zorg. De koning kreeg een toelichting op de werkwijze van het Veiligheidshuis, waar onder meer de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie, Jeugdbescherming en het gevangeniswezen nauw met elkaar samenwerken. Jaarlijks komen hier 23.000 arrestanten in beeld, waarvan bij tweeduizend sprake is van complexe problematiek. Voor hen is een gezamenlijke aanpak op maat vereist, waarbij hun thuissituatie intensief wordt betrokken.

Basisschool

Vervolgens sprak de koning op Basisschool De Valentijn met ‘Onwijze Moeders’. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ worden moeders van jonge kinderen in de ouderkamer van de school geholpen bij de opvoeding. Het bezoek werd afgesloten met het bijwonen van een driehoeksoverleg van de Stuurgroep Veilig In De Wijk. De driehoek van burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie praat in dit overleg regelmatig met wijkbewoners over hun zorgen op het gebied van veiligheid en gezamenlijke oplossingen.