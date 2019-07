Rutger Hauer overleden

Op 75-jarige leeftijd is acteur Rutger Hauer na een kort ziekbed overleden. De acteur overleed afgelopen vrijdag in Beetsterzwaag. Zijn familie laat weten dat de uitvaart vandaag in besloten kring heeft plaatsgevonden.

Hauer was een van de succesvolste acteurs in binnen- en buitenland. Begin jaren 70 speelde hij in Turks Fruit en in 1977 kwam Soldaat van Oranje uit.

Ook in Amerikaanse filmwereld was Hauer een bekende. Hij won onder andere een Golden Globe voor zijn rol in de film Escape from Sobibor.

In 2013 werd Hauer benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw