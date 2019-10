Gouden Film voor F*ck de Liefde

Yolanthe Cabau

Een van de hoofdrolspelers, Yolanthe Cabau, zal de award in ontvangst nemen uit handen van medespeler Timor Steffens in Los Angeles. De Gouden Film wordt toegekend door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds aan films die meer dan 100.000 bioscoopbezoekers getrokken hebben. F*ck de Liefde is de vijfde film die in 2019 de Gouden Film status heeft gehaald.

Liefde

Lisa (Bo Maerten) zit midden in een scheiding met Jack (Edwin Jonker) en zit er even helemaal doorheen. Na een aantal pogingen van Jack om haar terug te krijgen, besluiten Lisa’s vriendinnen om haar mee op sleeptouw te nemen op Curaçao. De eerste dagen op het zonnige eiland lopen stroef voor Lisa, totdat ze de charmante wereldreiziger Jim (Thijs Römer) ontmoet. De wispelturige Jack duikt op zijn beurt vol in het vrijgezellenleven en belandt zo in bed met de verleidelijke Cindy (Victoria Koblenko). Bo (Yolanthe Cabau), de zus van Cindy, is al 10 jaar getrouwd met Said (Maurits Delchot). Said is zijn baan kwijt, maar houdt dit geheim voor zijn vrouw die alsmaar achterdochtiger wordt door zijn geheimzinnige gedrag. Daarentegen maakt Bo juist carrière en begint steeds meer tijd door te brengen met haar aantrekkelijke baas… Wie overleeft de liefde?

Gouden Film

F*ck de Liefde is geregisseerd door Lodewijk van Lelyveld en Appie Boudellah, naar het scenario van Mussi Boudellah en Shariff Nasr. De film werd geproduceerd door Adel Boudellah en is tot stand gekomen met een bijdrage van de Netherlands Film Production Incentive. F*ck de Liefde, gedistribueerd door Just Entertainment, draait momenteel in 111 bioscopen.

Nederlands Film Festival

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.