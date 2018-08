Politie massaal naar bungalowpark Nunspeet na gewapende overval

Donderdagavond is de politie massaal naar bungalowpark en camping de Witte Wieven op de Wiltsangh in Nunspeet gegaan na een melding van een gewapende overval op een van de bungalows. Dit meldt de politie donderdagavond.

Gewapende overval

Eerder vanavond, waarschijnlijk rond 19.35 uur, vond daar een gewapende overval plaats op één van de huisjes. Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden en zouden er nog twee of mogelijk drie verdachten voortvluchtig zijn. Er zijn geen gewonden gevallen.

Arrestatieteam

Met meerdere politie-eenheden uit de regio wordt gezocht naar deze verdachten, waarbij de politie ondersteuning krijgt van de politiehelikopter, het arrestatieteam (AT) en politiespeurhonden. Het arrestatieteam heeft het overvallen huisje onderzocht, maar geen verdachten aangetroffen.

Slachtoffers overgebracht naar politiebureau

Op het moment van de overval waren er vijf personen in de woning aanwezig. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau in Nunspeet en krijgen daar de nodige zorg. Het motief van de overval wordt nog onderzocht. De politie vraagt mensen die mogelijk informatie hebben die de politie kan helpen bij het onderzoek om contact op te nemen via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.