Verwarde man verwondt hond ernstig met bijl

Zondagmiddag hebben agenten in een woning aan de Vrouwenslag in het Gelderse Westervoort een verwarde man aangehouden nadat deze eerder op de middag met een bijl een hond ernstig zou hebben verwond. 'De man zou ook nog met de bijl in de richting van een buurtbewoner hebben geslagen en een auto hebben vernield', zo meldt de politie maandag.

Melding

'De politie kreeg rond 15.15 uur de melding dat een man met een bijl op straat zou rondlopen', aldus de politie Op het moment dat de agenten bij de woning van de man kwamen was hij rustig.

Aangehouden

Hij is aangehouden op verdenking van poging doodslag, vernieling en overtreding van de Wet dieren. De man is ingesloten voor nader verhoor. De hond is naar de dierenarts gebracht voor behandeling van de verwondingen. De bijl is in beslag genomen.